Başkan Çanakçı’dan toprak açıklaması

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, 16 Haziran Toprak Bayramı ve 17 Haziran Dünya Çölleşme Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Toprağın korunması ve tarımın geleceğinin, doğal yapının durumuyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Çanakçı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“TOPRAK AMAÇ DIŞI KULLANILIYOR”

“Erozyon, tuzluluk ve çoraklaşma ile tarım arazilerinin yanlış ve amaç dışı kullanımı ülkemiz topraklarının en önemli sorunudur. Nüfus artışına bağlı olarak bütün dünyada topraklar üzerindeki baskı her yıl biraz daha yoğunlaşmaktadır. Tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olan, iklim değişimleri ve insan etkileri de dâhil olmak üzere çeşitli etmenlerin sonucunda oluşan çölleşme ile kuraklığa karşı ortak bir mücadele geliştirmek için Birleşmiş Milletler tarafından Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 tarihinde kabul edilmiştir.”

“1998’DE KABUL ETTİK”

“Ülkemiz ise bu sözleşmeyi 1998 yılında kabul etmiştir. Bu yıl ki kutlamaların ana teması ‘Toprak İçin El Ele’ olarak belirlemiştir. Bu temadan da hareketle, hep birlikte el ele topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Çölleşme ve erozyonla mücadelede ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları büyük önem arz etmektedir.”