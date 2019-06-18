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Derince’ye gençlik merkezi

Alpaslan Ortaokulu’nun düzenlediği mezuniyet törenine katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak spor alanları ve gençlik merkezlerinin tüm mahallelerde hizmete sunulacağını belirtti.
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Derince Yenikent Mahallesi’nde yer alan Alpaslan Ortaokulu öğrencileri 2018-2019 eğitin-öğretim yılının sona ermesi ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ANNE-BABA-ÖĞRETMEN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilere hitap eden Başkan Aygün, “Veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisi çok önemli. Öğrencinin birinci öğretmeni annedir. İkinci öğretmeni baba ve üçüncü öğretmeni ilkokul öğretmenidir. Bu üçlü çok iyi çalıştığı takdirde çocuklarımızın başarısı maksimum düzeyde olur. Bunu yaşayan bir veli olarak anne ve babalara bunu tavsiye ediyorum. Ailelerimiz mutlaka öğrencilerle ve öğretmenleriyle sıkı bir şekilde ilgilenmeliler. Ülkemizin en büyük zenginliği gençlerimizdir” dedi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmanın ardından Aygün, okulunda 1. olan Emine Esin Yıldız, 2. olan Kemal Yokuşlu ve 3. olan İsmet Karagöz’e başarı belgeleri ile ödüllerini takdim etti. Program sonunda futbol branşında Kocaeli Küçükler İl Şampiyonu olan öğrenciler madalyaları ve kupayı Başkan Aygün’ün elinden aldı. Voleybolda Kocaeli Küçükler İl 3.’sü olan öğrencilere de madalyaları ve kupaları takdim edildi.

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