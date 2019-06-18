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Dilovası’na anneler için kütüphane

Okuma Sanatı öncülüğünde Dilovası Merhum Hacı Mustafa Gümüş adına kurulan Anne Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.
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Okuma Sanatı öncülüğünde Dilovası Merhum Hacı Mustafa Gümüş adına kurulan Anne Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Dilovası Merhum Hacı Mustafa Gümüş adına kurulan Anne Kütüphanesi açılışı Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan eşi Sevim Alkan, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Okuma Sanatı Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazısı ve Nene Hatun Anaokulu Müdürü İsmail Günay'ın katılımıyla gerçekleşti. Kütüphaneden kadınlar yararlanacak.

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