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Sıcak havalarda diyabet hastalarına 6 önemli uyarı

Sıcak yaz günlerinde, oluşan sıvı kaybına beslenme ve uyku düzenindeki bozulmalar da eklenince özellikle diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalar oluşabiliyor.
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Sıcak yaz günlerinde, oluşan sıvı kaybına beslenme ve uyku düzenindeki bozulmalar da eklenince özellikle diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalar oluşabiliyor. Bu durum yaşam kalitesini düşürüyor hatta ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Günlük yaşantılarında birçok şeye dikkat etmeleri gereken diyabet hastaları ise alacakları basit önlemlerle kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şehmus Özmen, diyabet hastalarının sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmeleri için önerilerde bulundu.

1- Acil olmadıkça öğle vakitleri dışarı çıkmayın

Güneşin zararlı ışınları nedeniyle vücutlarda yanıklar görülebilir. Yaz aylarında gittikçe artan hava sıcaklıkları nedeniyle, diyabet hastalarının çok acil olmadığı sürece güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitleri yerine, sabah erken ve akşamüzeri saatlerinde dışarı çıkmaları önerilmektedir. Öğle saatlerini dışarıda geçiren hastaların ise şemsiye kullanması ya da gölge alanları tercih etmesi gerekir.

2- Beslenme ve uyku düzenine dikkat edin

Özellikle aşırı sıcak bölgelerde yaşayan diyabet hastalarının, klimalı ortamlarda bulunmaları, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri de çok önemlidir. Aksi halde sıcak hava kan şekerini olumsuz yönde etkileyerek, yaşamı tehdit edebilecek boyutlara varabilir.

3- Su tüketimini ihmal etmeyin

Diyabet hastalarının yazın direkt güneş ışınlarıyla temas etmesi sakıncalıdır. Çünkü güneşe maruz kalmak, terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybına da neden olabilir. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve kan basıncının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde diyabet hastalarının bol miktarda sıvı tüketmesi önerilmektedir.

4- Yaz meyveleri tüketimini sınırlandırın

Glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm, şeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinin az miktarda tüketimi çok önemlidir. Çünkü bu gibi meyvelerin diyabet hastaları tarafından fazla tüketilmesi, hiperglisemi yani kan şekerinin yükselmesine neden olmaktadır.

5- Ara öğünleri atlamayın

Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında günlük öğünlerini kontrol altına alması gereken diyabet hastalarının öğün atlamaması çok önemlidir. Özellikle kahvaltı zamanı iyi ayarlanıp, öğle yemeği zamanında yenilmelidir. Çünkü öğün atlama ve düzensiz beslenme hiperglisemiye neden olur ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açar. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden ve kırmızı etten uzak durulması, bol taze sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir.

6- Toprak alanlarda ve plajda çıplak ayakla dolaşmayın

Diyabet hastalarının yara iyileşme hızı düşük olduğu için ayaklarının yaralanmaması çok önemlidir. Ayakta oluşan, çatlak ve kesikler vücutta enfeksiyona yol açabilmektedir. Diyabetli hastalarda ayaktaki sinirler etkilendiğinden kumların sıcaklığı hissedilmeyebilir. Bu durum ayak yaralarına yol açabilir. Yazın diyabetlilerin plajda ve toprak alanlarda çıplak ayakla dolaşmaması, denize girerken özel sandaletlerini çıkarmamaları önerilmektedir. Prof. Dr. Şehmus Özmen’in görüşleri böyle… Diyabet hastaları bu uyarıları dikkate alırsa iyi olur. N Zekiye KÖSEMEN

Bugün 15:30 TSİ - Sağlık

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