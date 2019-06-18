Taşpınar: 6 üye şimdiden bizim

1990 yılında kurulan Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) olağan genel kurulu, 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bin 836 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 7 kişilik yönetim, 5 kişilik disiplin ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek. Ortaya çıkan 5 grubun başkan adaylarının yarışta yer alacağı seçimde en çok yönetim kurulu üyesini çıkartan grup yeni dönemde odayı yönetecek. Seçime Meslekte Birlik, Değişim, Adalet, Güçlü ve Etkin grupları giriyor.

İKİ GRUP BİRLEŞMİŞTİ

Bu arada seçim öncesinde Aktif ve Diyalog grupları güç birliği yaptı. Bu iki grup birleşerek Etkin Grup adını aldı ve başkan adayı olarak da Mustafa Taşpınar’ın ismi üzerinde uzlaştı. Başlayan bu harekete odanın kurucu başkanı Ender Şenol ile mevcut başkan Fikret Gökmen de destek verdi. Konu hakkında açıklama yapan başkan adayı Taşpınar, “Başkanlarımızın desteği bizim için çok büyük bir motivasyon” ifadelerini kullandı.

SLOGANLARINI AÇIKLADI

Etkin Grup olarak sağladıkları destek açısından memnun edici bir durumda olduklarını ifade eden Taşpınar, “Aktif ve Diyalog gruplarını birleştirdik ve Etkin Grup adı ile güç birliği yaptık. Ben de odamızda birlik ver beraberlik için aday gösterildim. Birleşen iki ayrı grubumuzun ortak adayı oldum. “Vizyoner, Katılımcı, Çözüm Odaklı, Aktif ve Diyalog’dan Yana Etkin Yönetim” sloganıyla yola koyulduk” dedi.

“KONGRE SEVİYELİ GEÇECEK”

Kendisinin ve yönetim kurulu için aday olan isimlerin 23 Haziran’daki kongrede üyelerin desteğini beklediklerini dile getiren Taşpınar, “Ben 13 yıl odada aktif olarak görevde bulundum. Komisyonlarda görev aldım. 7 yıl oda yönetiminde kaldım, bunun 5 yılını oda sekreteri olarak, 3 yılını da disiplin kurulu başkanı olarak geçirdim. Şimdi de yönetim kurulu başkanlığı için arkadaşlarımızla bir yola çıktık. İlk defa 5 adaylı bir kongre yaşanıyor. Düzeyli ve kaliteli bir kongre geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

PARÇALANMAMAK İÇİN BİRLEŞTİK

Aktif ve Diyalog gruplarının Etkin Grup adı altında bir araya gelmesini de değerlendiren başkan adayı Mustafa Taşpınar, “Parçalanma, bölünme olmasın diye iki grup birleşti. Bu birleşmenin eseri olarak yönetim kurulu hedefimiz 6, ama 7’nci sıradaki adayımızı da seçtirebilmek için çalışıyoruz. Bizim sistemimizde en az 4 yönetim kurulu üyesinin kazanılması gerekiyor. Şimdilik bu sayıdan fazlasını elde edecek desteği aldık” dedi.

“ESKİ BAŞKANLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Odanın eski başkanlarının de bu süreçte kendilerini desteklediğini dile getiren Taşpınar, sözlerine şöyle devam etti: “Odamızın kurucu başkanı Ender Şenol ve son dönem başkanımız Fikret Gökmen, Etkin Grup için, bizimle birlikte çalışıyor. Canla başla mücadele ediyorlar. Üyelerimizin de büyük desteğini görüyoruz. Şimdiden bize güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum.”

VAATLERİNİ SIRALADI

Zor bir meslekte yer aldıklarını sözlerine ekleyen Taşpınar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim mesleğimiz zordur, sabır ve dikkat ister. Göreve gelir gelmez öncelikli sorunlarımızı gidereceğiz. Örneğin; meslek içi zorunlu eğitimlerimizi ücretsiz yapmak istiyoruz. Eğitimler olmazsa olmazımızdır. Stajyerler, meslek mensupları ve bağımsız çalışan meslektaşlarımız için çok yönlü eğitimlerimiz olacak. Kişisel gelişim eğitimleri de düzenlenecek. Yenilikçi ve sorun çözücü projeler, tahsilat sorununun azaltılması, haksız rekabetle mücadele ve Dijital SMM Oda projesi öncelikli vaatlerimizdendir."