15 Nisan’da av yasağının başlamasıyla birlikte denizlere inme sezonu kapandı. Akabinde gelen Ramazan ayının da yaşattığı durgunlukla balık satışı azaldı. Yaz sezonunun etkisiyle denizlerde balık azalırken, balıkçılar küçük kayıklarla açılıp av yasağını delmeden balık avlamaya çalışıyor. Ereğli Marmara Balıkçığın işletmecisi Mustafa Büyük, yeni başlayan karides sezonuyla birlikte büyük teknelere yasak olan balık yasağı küçük teknelere serbest olduğunu belirterek, “Her daim taze balık var, insanlarımızı balık ve özellikle tereyağlı karides yemeğe davet ediyorum” dedi

GÜNLÜK TAZE BALIK

Mustafa Büyük açıklamasını şöyle tamamladı; “15 Nisan’dan itibaren büyük teknelere balık yasağı başladı, bununla birlikte küçük tekneler denize açıldı. Nasıl ki kış aylarında Türkiye’nin sayılı balık halinde mezat yapılıyorsa, aynı şekilde yine her sabah küçük teknelerin getirdikleri balıklarla mezat oluyor. Balık sezonu kapandı, balık yok gibi düşüncelere hiç kimse kapılmasın. Her gün günlük ve taze balık tezgahlarda var.

FİYATLAR NORMAL

Tabii şu anda balık sezonundaki gibi balık bol değil, küçük teknelerin tuttukları balık az oluyor. Bu nedenle de balık fiyatları çok az yüksek deniliyor, ama yeri geliyor balık sezonundakinden daha da ucuz oluyor. Şu anda karides sezonu başladı. Kilosu 30 lira, bununla birlikte sarı kanat çinekop kilosu 60 lira, istavrit kilosu 25 lira, sardalya kilosu 20 lira, mezgit 30 lira, palamut tane 25 lira, levrek-çupra kilosu 35 liradan satılıyor."