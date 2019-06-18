Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Kütükçü idaresindeki 41 ND 858 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, Ahmet Kütükçü, Güler Kütükçü, Cemalettin Kütükçü ve Gülşen Muratoğlu yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşanlar yaralılara müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 4 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil TIR’a çarptı: 4 yaralı
Körfez'de TEM Otoyolunda otomobilin TIR’a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz