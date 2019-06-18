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KOTO'dan SARBAŞ açıklaması "Kanuni usül..."

Kocaeli Ticaret Odası, SARBAŞ Yönetim Kurulunu kabul etmemesi ile ilgili olarak "Tüm iş ve süreçler kanuni usul ve esaslara göre yapılmaktadır" dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in onayıyla belediyenin yan şirketlerinden biri olan SARBAŞ’ta yönetim kurulu değişikliğine gidilmişti. 11 Haziran Salı günü belirlenen SARBAŞ’ın yönetim kurulu Kocaeli Ticaret Odasına fakslanmıştı. Ancak Kocaeli Ticaret Odası, SARBAŞ’ın yeni yönetimini reddetti. Gerekçe ise mevzuattaki değişiklik...

HÜRRİYET MECLİSE ONAYLATMADI

18 Nisan 2019 tarihine kadar belediyenin yan şirketlerinin yönetim kurulları, belediye başkanlarının ‘olur’larıyla belirleniyordu. Ancak yerel seçimlerin hemen ardından bu mevzuatta değişikliğe gidildi. Artık belediye şirketlerinin yeni yönetim kurulları meclis kararıyla belirlenecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclise onaylatmadan SARBAŞ’ın yeni yönetim kuruluna onay vermişti. İşte bu sebeple Kocaeli Ticaret Odası, SARBAŞ’ın yeni yönetim kurulunu kabul etmedi.

KOTO’DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada “’Keyfi bir uygulama’ algısı oluşturulmuştur” denilerek tüm iş ve süreçlerin kanuni usul ve esaslara dayandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kentimizde faaliyetlerini sürdüren bazı basın yayın organlarında ‘Kocaeli Ticaret Odamızın, bir belediyenin yan şirketinin yönetimine onay vermediği- hatta reddettiği’ yönünde haberler yayınlanmış ve ‘keyfi bir uygulama’ algısı oluşturulmuştur.

Özellikle vurguluyoruz ki; kanunla belirlenmiş en temel görevi ve prensipleri ‘üyesine hizmet’ olan Kocaeli Ticaret Odası’nda tüm iş ve süreçler kanuni usul ve esaslara göre yapılmaktadır

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunun 24., 25. Maddesi ve Sicili Yönetmeliğinin 7. Maddesi; Ticaret Sicili Müdürlüklerinin bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösterdiğini hüküm altına almıştır. 

T.C. Ticaret Bakanlığının, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderdiği 15/05/2019 tarihli yazısından da anlaşıldığı üzere, Belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediyelerin karar organı olan Belediye meclisinin kararı ile belirleneceği açıkça ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda habere konu olan süreç Ticaret Bakanlığının Tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine göndermiş olduğu yukarıda bahsi geçen yazı çerçevesinde yürütüldüğünü ve Oda yönetimimizin ticaret sicili tescil işlemleri ile ilgili herhangi bir tasarrufunun bulunamayacağı hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Bugün 17:02 TSİ - Ekonomi

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