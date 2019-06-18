"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımı ile eleştirilerin hedefi olan ve memuriyetten istifa eden 23 yaşındaki Özlem Şentürk, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Paylaşımın büyük bir yanlışlıkla yapıldığını belirten Şentürk, “Bu hata yüzünden kent halkından ve özellikle de ikinci babam gibi olan Nevzat Doğan’dan özür dilerim” dedi. Özel röportajın devamını yarınki gazetemizden okuyabilirsiniz.