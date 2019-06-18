Sosyal medyada yaptığı paylaşımı ile eleştirilerin hedefi olan ve memuriyetten istifa eden 23 yaşındaki Özlem Şentürk, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Paylaşımın büyük bir yanlışlıkla yapıldığını belirten Şentürk, “Bu hata yüzünden kent halkından ve özellikle de ikinci babam gibi olan Nevzat Doğan’dan özür dilerim” dedi. Özel röportajın devamını yarınki gazetemizden okuyabilirsiniz.
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"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Sosyal medyada yaptığı paylaşımı ile eleştirilerin hedefi olan ve memuriyetten istifa eden 23 yaşındaki Özlem Şentürk, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz