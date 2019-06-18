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400 ton balçık çamur toplandı

Geçtiğimiz pazar günü yaşanan yoğun yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun devam eden inşaatından kaynaklı İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde toprak kayması yaşanarak oluşan çamur nedeniyle bölge sakinlerinin evleri zarar görmüştü.
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Geçtiğimiz pazar günü yaşanan yoğun yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun devam eden inşaatından kaynaklı İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde toprak kayması yaşanarak oluşan çamur nedeniyle bölge sakinlerinin evleri zarar görmüştü. Aynı şekilde Gündoğdu Mahallesi’ndeki ağaçlandırma alanında da toprak kayması nedeniyle vatandaşlar mağdur olmuş, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüne bağlı ekipler de yaşanan olayının hemen ardından seferber olmuştu. İzmit Belediyesi bölgedeki olumsuzluğa anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma başlattı. Otoyol çalışmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden şimdiye kadar 400 ton balcık çamur toplandığı açıklandı. Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle bölgede halen çalışmanın devam ettiğini söylediler.

BELEDİYE EKİPLERİ BÖLGEDE

Gündoğdu ve Tepeköy Mahallelerinde vatandaşların aynı sorunları yaşamaması için önlem alan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Ekipler, bugün de bölgede yoğun yağışa bağlı oluşan toprak kaymasına müdahale ederek 3 beko loder, 1 micro yükleyici, 3 kamyon, 1 greyder ve 15 personelle alanda çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, hafta sonundan itibaren Gündoğdu ve Tepeköy Mahallelerinde yoğun yağmur yağışına bağlı yaşanan toprak kaymalarının oluşturduğu mağduriyeti gidermek için bölgedeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, şehir genelinde de ekiplerin olası bir mağduriyetin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

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