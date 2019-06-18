Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:35 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:36 TSİ

Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kartepe'de, kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özyurt, hayatını kaybetti.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe İbrikdere Sapağı mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Serdar Özyurt'un kullandığı hafif ticari araç, önünde giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Serdar Özyurt, ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırıldı. Özyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 17:35 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli’de 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın’da yakalandı mask
Kocaeli’de 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın’da yakalandı
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
Tavukçu Sabri hayatını kaybetti mask
Tavukçu Sabri hayatını kaybetti
İzmit'te otelde intihar girişimi mask
İzmit'te otelde intihar girişimi
Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti mask
Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti
Caminin kalıpları yandı mask
Caminin kalıpları yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi mask
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi

GALERİ

İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı mask
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı
İzmit'te kuaförü su bastı! mask
İzmit'te kuaförü su bastı!
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı! mask
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı!
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti mask
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı mask
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz mask
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL