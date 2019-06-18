Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe İbrikdere Sapağı mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Serdar Özyurt'un kullandığı hafif ticari araç, önünde giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Serdar Özyurt, ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırıldı. Özyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kartepe'de, kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özyurt, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz