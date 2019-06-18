Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak'taki 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Binanın üst kat dairelerinde yaşayan Zeynep (1), Züleyha (2), Dilara (8) ve Minadiye Toksöz (60) ile Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılan 5 kişi, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi
Darıca'da 3 katlı binanın en alt katında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Yangında, üst katlardaki dairelerde oturan 2'si bebek, 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz