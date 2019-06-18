Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:25 TSİ

Mersin’de sel ve yıldırım hayatı olumsuz etkiledi

Mersin’in Silifke, Mut ve Erdemli ilçelerinde aşırı yağışın ardından sel meydana gelirken, Silifke ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erdemli ve Mut ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallerde sel felaketi yaşanırken, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi’nde Ömer Uyguç’a ait ağıla yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde aşırı yağışla birlikte oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Selden dolayı yollarda çökme meydana gelirken, çok sayıda araç hasar gördü. Erdemli ilçesinde ise sağanak yağış yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde de sel meydana geldi. Selden dolayı bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Bu bölgelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi.

Bugün 23:19 TSİ İHA Mersin- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli’de 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın’da yakalandı mask
Kocaeli’de 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın’da yakalandı
Tavukçu Sabri hayatını kaybetti mask
Tavukçu Sabri hayatını kaybetti
İzmit'te otelde intihar girişimi mask
İzmit'te otelde intihar girişimi
Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti mask
Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti
Caminin kalıpları yandı mask
Caminin kalıpları yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor
İzmit'e dolu yağdı! mask
İzmit'e dolu yağdı!
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı mask
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı
İzmit'te kuaförü su bastı! mask
İzmit'te kuaförü su bastı!
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı! mask
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı!
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti mask
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı mask
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz mask
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL