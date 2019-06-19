YHT'de seferler normale döndü

TCDD, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının 18.45'ten itibaren trafiğe kapatıldığını bildirdi. TCDD'den yapılan açıklamada "Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.