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YHT'de seferler normale döndü

TCDD'den yapılan açıklamada "Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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TCDD, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının 18.45'ten itibaren trafiğe kapatıldığını bildirdi. TCDD'den yapılan açıklamada "Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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