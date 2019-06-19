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Saraybahçe İlkokulu’ndan rekor

Saraybahçe İlkokulu, ülke genelinde 54 bin kurumun değerlendirildiği okul web sitesi etkin kullanımında 61’inci oldu.
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Okul web sitelerini etkin kullanan ilk 500 okul açıklandı. İzmit Saraybahçe İlkokulu, her gün elde edilen sıralamaların ortalaması alınarak oluşturulan okul internet siteleri performans sıralamasında ilk yüze girdi. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Saraybahçe İlkokulu tık sayısı ile 61’inci oldu.

“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Okul web sitesinin tıklanma sayısı doğrultusunda 61’inci sırada olan Saraybahçe İlkokulu, böylelikle 54 bin kurum arasında ilk yüze girdi. Bu uygulamada ilk yüze giren kurumlar bir yıl boyunca Bakanlık Web sayfasında yayınlanacak. Türkiye geneli bakanlığın düzenlediği okul web sitesini aktif kullanma yarışmasında büyük başarı elde eden Saraybahçe İlkokulu, böylece ilimizin tanıtımında da büyük rol oynayacak. Konuyla ilgili konuşan Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç, “Okulumuzun etkin kullanım başarısı Kocaeli'nin de Türkiye geneli iller arası sıralamasını etkilemiş, üst sıralarda yer almasını sağlamıştır. Bu başarıda emeği geçen öğretmen öğrenci velilerimiz ve sitemizi her gün takip eden takipçilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

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