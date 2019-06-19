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Uzmanlar uyardı... Mangal yaparken dikkat!

Dr. Sibel Bölek, "Usulüne uygun şekilde hazırlanmayan mangalda pişirilmiş gıdalarda birçok kanserojen madde oluşmaktadır" açıklamasında bulunarak, önerilerde bulundu.
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Mangalda pişirilmiş yiyecekleri sevmeyen neredeyse yok... Havaların ısınmasıyla mangalda pişirilmiş gıdaların tüketim oranında da artış görülüyor. Peki, mangal yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? Uzmanlar, usulüne uygun şekilde hazırlanmayan mangalda pişirilmiş gıdalarda kanserojen maddeler oluştuğunu belirtiyor.

MANGAL YAPARKEN DİKKAT!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, usulüne uygun şekilde hazırlanmayan mangalda pişirilmiş gıdalarda birçok kanserojen madde oluştuğunu belirterek, mangalda gıdaları pişirme işlemine başlamadan önce ateşin tamamen köz haline gelmesinin beklenilmesi gerektiğini bildirdi. Usulüne uygun hazırlanmayan mangalda pişirilmiş gıdalarda birçok kanserojen madde oluştuğuna dikkati çeken Bölek, "Mangalda gıdaları pişirme işlemine başlamadan önce mutlaka ateşin tamamen köz haline gelmesi beklenmelidir. Aksi halde dumanda bulunan kanserojen maddelerin mangalda pişirilen gıdalara yapışması söz konusudur" değerlendirmesinde bulundu.

MİDE VE YEMEK BORUSU KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Ayrıca mangaldaki kömür tozlarının da gıdanın üzerine sinerek mide, yemek borusu kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne neden olabildiğine işaret eden Bölek, şu tavsiyelerde bulundu: "Alevle yakarak pişirme işlemi de son derece yanlış olup gıdalar ateşe çok yaklaştırılmamalı, mangal alevi ile gıda arasında en az 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır. Etler sıklıkla çevrilerek pişirilmeli, kararan yanan kısımlar kesilip atılmalı, kesinlikle tüketilmemelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, mangalda pişirilecek etlerin mümkün olduğunca yağsız kısımlardan seçilmesidir. Böylelikle ateşe damlayan yağ ile çıkan dumandan kaynaklanan kanserojen maddelerin minimize edilmesi mümkün olabilir. Ayrıca etlerin biberiye, zerdeçal, nane, karabiber ile marine edilmesinin de son derece yararlı etkilerinin olduğu bilimsel araştırmalarla da ortaya konmuştur."

"MANGAL IZGARASI HER KULLANIMDAN SONRA MUTLAKA TEMİZLENMELİ"

Sibel Bölek, mangalın yanında söğüş salata, soğan, sarımsak, ayrıca taze meyve sebzelerden antioksidanlarca zengin olanların tüketilmesinin de mangaldan kaynaklı zararlı etkilerin vücutta bertaraf edilmesinde faydalı olacağını ifade etti. Mangalın temizliğinin titizlikle yapılmasının da zararlı etkileri önlemek açısından önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Bölek, "Mangalın ızgarası her kullanımdan sonra mutlaka temizlenerek oluşmuş kanserojen maddelerin bir sonraki kullanıma aktarılması engellenmelidir. Kullanım öncesi mangalı bir miktar yağlamak da kanserojen maddelerin pişirilecek gıdalara yapışmasını önlemede etkilidir." uyarısında bulundu.

Bugün 09:36 TSİ - Sağlık

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