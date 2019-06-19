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Türkiye sele teslim! Meteoroloji'den uyarı...

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar bugün de devam ediyor. Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağışların etkisi altındayken, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

KOCAELİ 21°C, 28°C

Gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün 09:39 TSİ - Gündem

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