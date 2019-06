SP'li eski belediye başkanı AKP'ye geçti

Halıdere eski belediye başkanı Adnan Küçüközer, AKP’ye üye oldu. Küçüközer’e parti rozetini AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş takdim etti.

HEP BİRLİKTE ELLİBEŞ’E GELDİLER

Gölcük’e bağlı eski Halıdere Belediyesinin Saadet Partili son başkanı Adnan Küçüközer, önceki gün AKP’ye üye oldu. Üye formunu dolduran Küçüközer’e parti rozetini AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş takdim etti. Küçüközer, partiye üye olurken yanında AKP’li eski belde belediye başkanlarından Halil Vehbi Yenice (Saraybahçe), Hikmet Karaaslan (Yuvacık), Ergun Berdan (Sarımeşe), Habib Sarman (Köseköy), Zafer Arat (Derbent), Şaban Özer (Eşme), Abdullah Sungur (Acısu), Şükrü Karabalık (Suadiye), Ali Kahraman (Kuruçeşme), Sabri Gökbudak (Alikahya), Osman Özçiçek (Yalakdere) ve Mustafa Yılmaz da vardı.

ÖRNEK VEFA DUYGUSU VAR

Halıdere’de 2004-2009 yılları arasında görev yapan Küçüközer, “AKP’li dostlarımız sağ olsunlar, bizi hiç kendilerinden ayırmadı. Bugün burada bulunan belediye başkanları her etkinlikte, her toplantıda beni de davet etti. AKP’de gerçekten örnek bir vefa duygusu var. Her yerde beraber olduk. Belediye başkanı olarak geçmişten bugüne bir ağabey olarak gördüğüm, samimiyetine her zaman inandığım Mehmet Ellibeş başkanımın, il başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından bu gönüllü birlikteliği artık resmiyete dönüştürmek istedim. Çok mutluyum. Başkanımıza başarılar diliyorum” dedi. Başkan Ellibeş de, Küçüközer’in partiye üye olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin daima devam edeceğini kaydetti.

