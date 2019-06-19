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İmamoğlu: Fatma Hanım'ı aradım ve...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber canlı yayınına katıldı.
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber canlı yayınına katıldı. Canlı yayında spiker Ekrem İmamoğlu’na, medyada yer alan AKP’den CHP’ye geçen beledeyilerdeki işçi çıkarılma hadiselerini sordu. Ekrem İmamoğlu bu soruya İzmit Belediyesi örneğiyle yanıt verdi.

“FATMA HANIM’I ARADIM…”

İmamoğlu, “İşçi çıkarılma hadiselerinde konu anlaşılmadan hüküm veriliyor. Ortada bir netlik olmadan peşin hüküm veriliyor. Örneğin İzmit Belediyesinde benzer olayların olduğu söylendi. İşçi çıkarılmasıyla ilgili belediye başkanı Fatma hanımı aradım. Bilgi aldım. Olayın farklı olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİ ÇIKARILMADI"

Ekrem İmamoğlu ayrıca spikerin sorduğu soruda kesin ve netlik bir şekilde hüküm verildiğini söyleyerek kendisinin belediye başkanı olduğunu dönemde Beylikdüzü'nde herhangi bir işçi çıkarımı yapmadığını söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere Hizmet-İş Sendikası İzmit Belediyesi’nden 10 işçinin işten çıkartıldığını iddia etmiş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklaması ile iddialara açıklık getirmişti.

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