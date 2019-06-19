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CHP Kocaeli’den İmamoğlu’na destek için Maltepe çıkarması

CHP Kocaeli İl Örgütü, 23 Haziran seçimleri öncesinde partinin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için Maltepe’de sahaya indi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için partinin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için Maltepe’deki çalışmalara katıldı. CHP Kocaeli İl Örgütü ilk olarak CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel ve yönetimini ilçe binasında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten ve destekten ötürü mutluluk duyduklarını aktaran CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

MAZBATAYI YENİDEN ALACAĞIZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “23 Haziran seçimleri, kazanılmış bir hakkın gasp edilmesine karşılık yapılan bir seçimdir. Halkımız, milletimiz bunun farkındadır. Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındı. Biz mazbatayı yeniden alacağız. Kocaeli İl Örgütü olarak bugün Maltepe’de sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından CHP Maltepe İlçe Örgütü’nün oluşturduğu programlar kapsamında CHP Kocaeli İl Örgütü saha çalışmalarına katkı sundu.

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