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CHP Kocaeli’den görev yapacağı Şile’de bölge keşfi

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi, 23 Haziran’da partili avukatların görev yapacağı İstanbul Şile’de bölgeyi taradı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi, 23 Haziran İsntabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde partili avukatları ile görev yapacakları Şile’yi ziyaret etti. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Şile İlçe Örgütü Başkanı İbrahim Çelik ve yönetiminin bölgede yürüttüğü çalışmalara da katılan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi, seçim günü yapılacak görevlendirilmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

AĞIRLIK AĞVA’DA

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi Şile İlçe Örgütü’nün ardından ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Çetin Akarsu, önceki dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ve bölgede görev yapan partililer ile Ağva Mahalle Seçim Bürosu’nda bir araya geldi. 23 Haziran’da CHP Kocaeli’den yapılan görevlendirme ile gelecek olan avukatların yüksek oranla Ağva’da görev yapacak olması sebebi ile bölgedeki ulaşım hakkında hem bilgi alındı hem de keşif yapıldı.

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