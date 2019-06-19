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Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı.
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Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM'sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı. O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.

"İLK DEFA DUYDUM"

Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, "Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DAHA ÖNCE HABERİM OLMADI"

Bir diğer kamu bankası müşterisi, "Daha önce haberim yoktu şu an bunu sizden öğreniyorum. Bu uygulama eğer var ise gerçekten bizler için çok iyi, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şirkette devamlı bu tarz işlemler yapıyoruz ve hesap kesim ücreti alınıyor, diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini isterim" şeklinde konuştu.

"DİĞER BANKALARINDA BU UYGULAMAYA GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Bu uygulamadan daha önce haberi olmadığını belirten diğer bir kamu bankası müşterisi de "Vatandaş için güzel bir uygulama. Ben kendimden para transferleri yapıyorum diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BANKALARDA BU DURUMUN OLMASI GEREKİYOR"

Bu uygulamadan haberinin olduğunu söyleyen başka bir kamu bankası müşterisi, "Neredeyse bütün bankalarda bu durumun olması gerekiyor. Örneğin EFT yaptığımız zaman işlem ücreti kesiliyor. Günlük hayatta çok fazla işlem gerçekleştiriyoruz. Diğer bankalar ile işlem yapıldığında kesilen ücret bir defa kesilince sorun olmuyor ancak sürekli bu işlemi tekrarlayınca sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu. Kamu bankalarının fiziki şekilde kurulacak ortak ATM'ler ile tek bir işlem mekanizması sağlaması planlar arasında. Kaynak: İHA

Bugün 10:47 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Cenk - Kamu Bankalaı arası işlmeleri bırakın, bir kamu bankasında hesabı olan bir vatandaşa yine aynı kamu bankasında hesabı olan bir kişinin bankmatikten ücretsiz yaptığı nakit havale işlemini banka şubesinden yapmak istediğinizde havale parası istiyorlar ! Bu olay benim başıma geldi ve memur bana ; "bU işlemi bankmatikten ücretsiz yapabilrsin!" demişti.

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 11:48
01

Mülayim Çoksert - Kamu bankaları; Ziraat, Vakıfbank, Halkbank..........

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 11:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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