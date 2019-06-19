CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun TRT Haber ekranlarında katıldığı bir röportajda, programın sunucusu AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın TRT’de yayına çıkmak için danışmanları tarafından resmi yazı ile başvuru yaparak yayına çıktığını, TRT’nin hiçbir adayı yayına çıkarmak için özel bir çalışma yapmadığını söyledi.

“TRT’DE GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Bunun üzerine siyasi baskılar sebebiyle yeteri ekranlarda projelerini anlatma fırsatı verilmeyen Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar Twitter üzerinden TRT’ye “Arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim.” bilgisini verdi. Gökçınar yazısının sonuna "TRT'de görüşmek üzere" notunu da paylaştı.