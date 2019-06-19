Binali Yıldırım: Saadet Partililerden özür diliyorum

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hocanın Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış, çok kıymetli bir lider olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milli Görüş’ün önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçim sürecindeki Saadet Partisi’ne yönelik haksız söylemlerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Milli Görüş, İslam davasının köküdür. Siyasetin sert rüzgarlarında konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak, maksadını aşacak söylemlerde bulunmuş olabiliriz. Bunun için Saadet Partisi mensubu kardeşlerimiz incinmiş olabilir. Bu ülkede Bakanlık yapmış, Başbakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak Saadet Partililerden özür diliyorum” açıklamasında bulundu. Kaynak: Milli Gazete