Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hocanın Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış, çok kıymetli bir lider olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milli Görüş’ün önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçim sürecindeki Saadet Partisi’ne yönelik haksız söylemlerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Milli Görüş, İslam davasının köküdür. Siyasetin sert rüzgarlarında konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak, maksadını aşacak söylemlerde bulunmuş olabiliriz. Bunun için Saadet Partisi mensubu kardeşlerimiz incinmiş olabilir. Bu ülkede Bakanlık yapmış, Başbakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak Saadet Partililerden özür diliyorum” açıklamasında bulundu. Kaynak: Milli Gazete
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Binali Yıldırım: Saadet Partililerden özür diliyorum
31 Mart seçim sürecindeki Saadet Partisi’ne yönelik haksız söylemlerin hatırlatılması üzerine Binali Yıldırım, "Saadet Partililerden özür diliyorum" dedi.
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Yorumlar
(2 )
Izmitli - seçimi kaybederse bakalım ne diyecek
Cenk - Kendilerini her vesile ile nimetten sayan Saadetliler Binali Bey'in bu davranışından sonra bir o kadar daha bulunmaz Hint Kumaşı olduklarına inanacaklardır ! Seçimi etkileyeceğini sanmadığım bu davranış bence gereksizdi !
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