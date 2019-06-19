Akar: Kızılay da AKP’nin arka bahçesi oldu

TBMM Genel kurulunda Kızılay’ın faaliyetlerinin araştırılmasına ilişkin Araştırma önergesi üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Kızılay’ın AKP ile birlikte siyasallaştığını söyledi. TBMM’de İstanbul seçimleri öncesinde AKP adayı Binali Yıldırım’a oy isteyen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın sözleri tartışma yarattı.

AKP’NİN ARKA BAHÇESİ OLDU

Önerge üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR, Kızılay’ın Osmanlı döneminden bu yana her türlü afette birçok yardımda bulunduğunu belirterek kurum da gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştığını ancak giderek amacından saptırıldığını söyledi. Akar, yaklaşık 750 Şubesi bulunan Kızılay’ın 617 şubesinin kapatıldığının altını çizerek, Kızılay’ın gelirlerinin ve bağışların amaçları dışında kullanıldığını belirtti.

82 MİLYON İÇİN VAR

Kızılay’a 82 milyon vatandaşın bağış yaptığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ancak bu kurumun giderek AKP’nin arka bahçesi haline dönüştürüldüğünü söyledi. Akar, Kızılay Genel Başkan’ın seçim dönemlerindeki sözlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "İki tane örnek vereceğim ne kadar siyasallaştığıyla ilgili. Bir tanesi şu: 'Çok şey mi istiyoruz? Yok, hayır. Bu lideri hak ediyoruz. Cenab-ı Hak bize bahşedecek inşallah.' diyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Yine İstanbul seçimleri için de seçim borazanlığını yaptığı gibi 'Binali Ağabey' diyerek açık açık oy istiyor. Bu, bir kurumdaki başkanın siyasallaşması demektir. Yani Kızılay Başkanını ne ilgilendiriyor İstanbul seçimi, ne ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı? Bir oyu vardır, mutlaka kullanacaktır ama tarafsız olması gereken bir kurumun başında bulunuyor ve herkesin yardımlarıyla, bağışlarıyla o kurumun sürekliliğini idame ettiriyor. Onun için de tekrar tekrar siyasallaştığını ifade ediyorum" dedi. Kızılay’ın tüm faaliyetlerin araştırılması gerektiğini belirten Akar, Meclisin bu konuda mutlaka gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Önerge AKP ve MHP Milletvekillerinin oyu ile reddedildi.