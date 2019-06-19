Partisinden istifa ettiği iddia edilen Gölcük Belediye Başkan Adayı Gülten Erenkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu iddiaların asılsız oldğunu belirtti. Erenkaya, "Dün Gölcük Demokratik Sol Partisi tarafından bilgim dışında şahsım ile ilgili 'İstifa etmiştir' iddiaları kesinlikle asılsızdır. Bugüne akdar şeref duyduğum partim tarafından verilen her görevi layıkı ile yerine getirmiş bir nefeer olarak bundan sonra da sayın genel başkanımızın, sayın il başkanımızın, ve il yönetiminin takdirleri doğrultusunda Demokratik Sol Partisinde makam ve manfaat gözetmeksizin çalışacağımı belirtmek isterim" dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
Erenkaya, istifa iddialarını yalanladı
Partisinden istifa ettiği iddia edilen Gölcük Belediye Başkan Adayı Gülten Erenkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz