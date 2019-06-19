Erenkaya, istifa iddialarını yalanladı

Partisinden istifa ettiği iddia edilen Gölcük Belediye Başkan Adayı Gülten Erenkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu iddiaların asılsız oldğunu belirtti. Erenkaya, "Dün Gölcük Demokratik Sol Partisi tarafından bilgim dışında şahsım ile ilgili 'İstifa etmiştir' iddiaları kesinlikle asılsızdır. Bugüne akdar şeref duyduğum partim tarafından verilen her görevi layıkı ile yerine getirmiş bir nefeer olarak bundan sonra da sayın genel başkanımızın, sayın il başkanımızın, ve il yönetiminin takdirleri doğrultusunda Demokratik Sol Partisinde makam ve manfaat gözetmeksizin çalışacağımı belirtmek isterim" dedi.