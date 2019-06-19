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Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi"

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
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Çamlıktepe’de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

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