Büyükakın'dan öğrencilere müjde!

Okulların kapanması ile birlikte Kocaeli’deki belediye ve halk otobüslerinde sefer sayıları azaldı. Sınav döneminde olan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Umuttepe Yerleşkesine ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Az sayıda olan sefer sayısı dolayısıyla otobüsler dolu geliyor. Öğrenciler, sınav yoğunluğu dolayısıyla Büyükşehir’den Umuttepe araçları için ek sefer talep etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Umuttepe Kampüsüne çıkan otobüslerde sınav dönemi oluşan yoğunluktan şikayet eden Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine ek sefer müjdesi verildi.

İŞTE BÜYÜKAKIN’IN PAYLAŞIM

“Öğrenci Kardeşlerimize DUYURU!

Kocaeli Üniversitesindeki sınav yoğunluğu nedeniyle;

10 - 170 - 175 - 190 - 255 - 265 - 300 - 305 - 435 - 530 - 600 - 635 - 640 - 645 - 650 numaralı hatlarımız 18 -21 Haziran 2019 tarihleri arasında Umuttepe'ye çıkacaktır”