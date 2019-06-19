Sanayiciler, Bakandan destek istedi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Haziran ayı meclis toplantısı fuariçinde bulunan KSO binasında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen meclisin bu ayki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan olurken, programa ayrıca Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, KSO Başkanı Ayhan Zetinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım sağladı. Ayhan Zeytinoğlu KSO meclisi sonrası yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı bakanından ilimizde planlanan metro projelerine destek isterken Sabiha Gökçen Havalimanına Gebze’ye metro hattı olması ve Cengiz Topel’de de sefer sayılarının arttırılması gerektiğini iletti. Bakan Turhan ise Kocaeli’ye yapılan yatırımlar ile ilgili: Kocaeli için 12 milyar 145 milyon TL harcadık. Yap işlet devret ile birlikte 25 milyar 280 milyon TL yatırım yapıldı. Kocaeliyi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik” ifadelerini kullandı.

İLK 500’DE 79 İŞLETMEMİZ VAR

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasının başında: “Öncelikle güncel Kocaeli verilerini paylaşmak istiyorum;Odamıza kayıtlı 2800 adet firma bulunmaktadır.Bunların %10’unun üzerinde olan 307’si yabancı sermayeli 139’unun Ar-Ge veya Tasarım Merkezi var. İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız.Otomotiv yüzde 35,84, kimya yüzde 27, metal yüzde 19İmalat sanayinin yüzde13’ü ilimizde gerçekleşmektedir.İlk 500’de79 işletmemiz var. İstanbul bu rakamı 34 açıklıyor. Çünkü merkezlerin bulunduğu illeri dikkate alıyor.77,1 milyar dolarlık dış ticaret ile Türkiye dış ticaretinden aldığımız pay yüzde 19,7 bir önceki yıl bu arakam 18,1’di.

TÜRKİYE ORTALAMASINDA AZ KATKI ALIYORUZ

2018 verilerine göre Kocaeli İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin yüzde11,82’sini karşılayan üçüncü ildir. İlimiz, 2018 yılında 73 milyar 451 milyon TL vergi ödemiştir.71 ilin toplamından fazla vergi ödüyoruz.İlimizde kişi başına vergi geliri 38 bin 529 TL'dir. TR → 7 bin 577 TL Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması 3 bin 767 TL’dir. Türkiye ortalaması 10 bin 127 TLTürkiye ortalamasının yarısından az katkı alıyoruz. İlimize Türkiye ortalaması kadar harcama yapılsa, söyleyeceğimiz yatırımların hepsi fazlasıyla karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’NİN İKİNCİ ÖNEMLİ KAYBI

Zeytinoğlu, ”Odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 650 büyük firmamızın karı, İlimiz merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katı İstanbul Kocaeli’ne ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını alıyor. Büyükşehir Belediyemizin burada da ciddi kaybı oluşmaktadır.Birçok büyük kavşak, yol yatırımının en az yüzde 50’si, vergi veren sanayicilerimizden finansman aktarılarak ve kalanı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Karayollarının yapması gereken yatırımları yapıyor.Ancak ilimiz bu yatırımların finansmanını karşılamakta zorlanıyor.

ŞEHİR HASTANESİ ULAŞIM PLANLARI

İlimizin ihtiyacı olan altyapı, otoyol, metro gibi yatırımların yapılması ile ilgilitaleplerimizi Bakanlarımıza sürekli iletiyoruz.Katkılarınızla bu kapsamda önemli mesafeler kat ettik.Öncelikle, sizi ziyaretim sırasında dile getirdiğim kavşak çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunlar sizin sayenizde aşıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi projesi önümüzdeki yıl tamamlanacak ve faaliyete geçecektir. Hastane bölgesinde bir kavşak ve bir de hafif raylı taşıma sistemi projesi yapılmıştır. Kavşak projesinin yapımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir. Bu projenin bir an evvel başlamasını talep ediyoruz.

İHALE YAPILDI İMALAT BAŞLAMADI

Gebze Organize Sanayi Bölgeleri TEM Yan Yollar Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu proje 3 etaptan oluşmaktadır ve ilk etabının köprülerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, yan yollarının ise KBB tarafından yapılması daha önceden kararlaştırılmıştır.Projenin ilk etabı kapsamında 6 adet köprünün ihalesi Karayolları tarafından yapılmış ancak henüz imalatına başlanmamıştır. Projenin bütünlüğünün korunması amacı ile yan yol inşaatlarının da Karayolları kapsamına alınarak, ihaleye çıkılmasını talep ediyoruz.”

METRO MALİYETİ 15 MİLYAR TL

İlimizde metro hattının yapımı için destek isteyen Zeytinoğlu: “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kendi kaynakları ile ilimizde metro hattının oluşturulması için çalışmalar başlatmıştır. Bu projeler;Gebze OSB-Gebze Merkez-Darıca Arasındaki Metro Hattı Projesi; 15,6 km uzunluğundadır. Bu projenin toplam maliyeti 5 milyar TL civarındadır. KBB tarafından karşılanmaktadır.Körfez – Köseköy Arası Metro Hattı Projesi; 37 km uzunluğunda olup Bakanlık tarafından uygun görülmüş ve takribi maliyeti 10 milyar TL civarındadır.

GEBZE’DEN SABİHA GÖKÇEN’E METRO İSTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin diğer yatırım projeleri de göz önünde bulunduğunda bu maliyetin altından kalkması biraz zor görünmektedir. Bu sebepleKörfez - Köseköy arası Metro Hattı Projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmesini ve bütçeye konularak finansman temin edilmesini talep istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanından Gebze ilçemize metro hattı ile bağlantı yapılması için ön projesi, Metro A.Ş. ve KBB tarafından çalışılmıştır.Fakat henüz bu projenin hangi bölgelerinin kim tarafından yapılacağı belli olmamıştır. Söz konusu metro hattı yapım projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmesini ve bütçeye konularak finansman temin edilmesini talep istiyoruz” dedi.

METRO ÖNCE GEBZE’YE SONRA İZMİT’E

Zeytinoğlu İstanbul’da Tuzla’ya kadar olan metronun önce Gebze sonrasında ise İzmit’e uzatılması gerektiğini söylerken: “Ayrıca; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Tuzla’ya kadar uzatılan metro hattının öncelikle Gebze ilçemize, sonrasında ise İzmit'e kadar entegre bir sistem ile uzatılmasını öneriyoruz.900 bin kişi nüfusu olan Gebze’nin nüfusu çalışma saatlerinde 1,5 milyona çıkıyor.Her gün 400 bin kişi taşımalı araçlar ile ulaşım gerçekleştiriyor.Bu proje trafiğe, enerji maliyetlerine ve çevreye önemli ölçüde katkı verecektir” ifadelerini kullandı.

CENGİZ TOPEL’DE SEFER SAYISI AZ

Son olarak Cengiz Topel Havaalanında sefer sayısının arttırılması gerektiğini belirten Zeytinoğlu: “Biliyorsunuz; 2011 yılında Cengiz Topel Havaalanı sivil havacılığa açıldı.Sefer sayısı hala çok yetersiz. Doğu Marmara illerine hizmet veren havaalanımızdan 3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin yapılmasını arzu diyoruz.Odalar olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız” dedi.

LİMANLARIN KAPASİTESİ ARTTIRILMALI

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Başkanı Büyükakın: “Sanayi odası başkanımız yapılması gereken yatırımlar ile ilgili her şeyi söyledi ama ben söylettirmedim özel bir çalışma yapmadık. Sizlerden önümüzdeki günlerde bir randevu aıp bu konularla ilgili görüşme isteyecektim. Projeler ile sizlere gelip yine anlatacağız. Bu şehrin lojistik yükü çok ağır. Lojistik master plan ıyapan ilk il biziz. 2016 yılında bitirmiştik. Kocaeli’ye gelen 200 birim kamyonunu trafiği Kocaeli’de sonlanıyor. Kuzey Marmara bu şehre çok önemli katkı sağlayacak. TEM otoyolu bu şehrin çevre yolu gibi kullanılması bizim için çok önemli. Limanlarımızın dış ticaret hedefleri için elleçleme kapasitesi arttırılmalı.

BANLİYÖ SİSTEMİ ŞART

Fakat biz dolgu liman yapılmaması için özen gösteriyoruz. Kuzey Marmara üstüne yapılacak olan yüksek hızlı tren hattı sonrası şu anki tren hattı liman yükü taşınması için çok önemli. İZBAN gibi bir banliyö sistemi lojistik trafikte kullanılırsa şehrin yükü alınacaktır. Marmara havzasını bir bütün olarak yapmamız gerekiyor. Tankerlerin şehrin iç yollarını kullanmak yerine deniz taşımacılığı ile iç bölgelere yönlendirilmesi daha iyi oldu” dedi.

KOCAELİ ÜLKEYE ÖNEMLİ KATKI SUNAN İLLERDEN

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “ Kocaeli ülkeye en önemli ekonomik katkısını sunan illerinden biri . Sanayi odamız bu katkıyı sunan iş adamlarının buluştuğu bir nokta. Bakanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Sanayi odamız ve büyükşehir başkanımız Kocaeli ile ilgili kısımlara değindiler” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM ALT YAPISINI ZAMANINDA YAPMALIYIZ

Programda son olarak konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Tüm dünya ikinci dünya savaşından beri en büyük krizlerden birini yaşıyor. Yaşanan olayları göremezden gelerek hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Ulaşım alt ypaısını zamanında tamamlasaydık şu an çok farklı bir ülkede yaşıyor olacaktık. Bunlar hayal değil. Öenmli ticaret koridorlarının üzerinde doğal lojistik merkezi konumundayız. Kuzey ile güney arasında lojistik üs gibiyiz. Deniz yolu kara yolu hava yolu hepsi bizim ülkemizden geçiyor” dedi.

EL DEĞMEMİŞ HATLARI YENİLEDİK

Turhan, “Ulaşım alt yapılarını zamanında tamamlasaydık bu gün çok farklı bir ülkede yaşıyor olacaktık. Deniz, hava, kara ve demir yolu hepsi bizim ülkemizden geçiyor. Bundan daha büyük değer olabilir mi? biz bu ülkede tarihi karara imza atarak ulaşım seferberliği başlattık. Karayolu ağımızı, bölünmüş otoyollar ile çok daha güçlü hale getirdik. Demiryolu ulaşımını yeniden odağımıza koyduk. El değmemiş hatlarını yeniledik. Yüksek Hızlı tren projeleriyle yolcu ve yük taşıma hizmetine sunduk. Kocaeli Avrupa ve Ortadoğu arasında geçiş koridoru üstünde ve İstanbul’a yakınlığı ile büyük bir avantaja sahip. Yüzde 13’lük üretim katkısı da bu durumu gözler önüne sermektedir.” diye konuştu.

İŞLETMELER KOCAELİ’Yİ TERCİH EDİYOR

Turhan, “Ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı ise yüzde 51 gibi önemli bir rakamda. Kara-deniz ve demir yolunda sağladığı avantajlarla gelişmeyi sürdürme potansiyeline sahiptir. Ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli olması ve 3 havalimanına yakınlığı Kocaeli’yi cazip kılmaktadır. Körfez’in doğal bir liman oluşu ile Anadolu’nun iç kesimlerine erşime imkan sağlaması işlek bir liman yapısına bürünmesini sağlıyor. Büyük işletmeler İstanbul’dan sonra Kocaeli’yi tercih etmekte. Kocaeli için 12 milyar 145 milyon TL harcadık. Yap işlet devret ile birlikte 25 milyar 280 milyon TL yatırım yapıldı. Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik” dedi. Selin BECER