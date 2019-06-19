Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı

GEBZE’DEN SABİHA GÖKÇEN’E METRO İSTEĞİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün Kocaeli Sanayi Odasını ziyaret etti. Meclis toplantısına katılan Turhan, bir de konuşma yaptı. Mecliste ilk olarak Başkan Ayhan Zeytinoğlu söz aldı. Zeytinoğlu konuşmasında Gebze'den Sabiha Gökçen'e uzanacak metro ağı istedi. Zeytinoğlu, "Körfez - Köseköy arası Metro Hattı Projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmesini ve bütçeye konularak finansman temin edilmesini talep ediyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanından Gebze ilçemize metro hattı ile bağlantı yapılması için ön projesi, Metro A.Ş. ve KBB (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi) tarafından çalışılmıştır. Fakat henüz bu projenin hangi bölgelerinin kim tarafından yapılacağı belli olmamıştır. Söz konusu metro hattı yapım projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmesini ve bütçeye konularak finansman temin edilmesini de talep ediyoruz" dedi.
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Yorumlar
(2 )
Korfezli - Derince limanı otoyol bağlantısı yapılmalı
Şamil Kafkas - 8 aydan beri Eğitim kampüsünden- Plaj yolu güzergahını (600) metre tamamlayamadınız.Önce bu taahhüdünüzü yerine getirin.Onlar sonraki işler ..!
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