Körfez Ticaret Odası’ndan yerel ticareti geliştirme atağı

Körfez Ticaret Odası 5. Komitesi (gıda sektörü) Körfez’de yerel ticareti geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaya başladı. Körfez İlçe Tarım Müdürü Semra Coşkun ile birlikte yürütülen toplantılarda üreticilerle bir araya gelinerek destek verilmesi amaçlanıyor. Yumurta üreticisi Mehtap Demir, besi çiftliği sahibi Mustafa Özsüt, Süt üreticisi ve çiftçi Ali Atik, Murat et sahibi Muhdat Narin, Peynir üreticisi Öztürk süt ve süt ürünleri sahibi Engin Öztürk ile yapılan toplantılarda üreticilerin ortak sorunları konuşuldu.

TOPLANTI GÜNDEMİ ÜRETİCİ SORUNLARI

Üreticilerle yapılan toplantılarda Körfez İlçesinde üretim yapan üreticilerin sorunları dinlenerek çözüm yolları konuşuldu toplantıda konuşulan konular arasında Yem fiyatlarındaki artışın tüm üreticileri olumsuz etkilemesi ve maliyetleri artan üreticilerin yavaş yavaş üretimi terk ettiği bu kapsamda 5. Komite üyelerinin yem fiyatlarındaki artış ve maliyetlerinin fazlalığının üretimi olumsuz etkilediği konularının TOBB’a iletilmesi, Körfez ilçesinde mezbahanın olmaması nedeni ile et kesimi için Gölcük ve Adapazarı’na gidilmesi ve bu durumun üreticinin nakliye ve kesim parası ile birlikte maliyetlerini arttırdığı konuşularak Körfez İlçede mezbaha açılmasının şartları ve koşulları araştırılarak bu konuda çalışmalar yapılmasına karar verildi.

YERİNDE İNCELEMELER YAPILARAK PAZAR DESTEĞİ VERİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bir sonraki toplantı planlamasında, toplantıya katılım sağlayan üreticilerin tesislerinin Körfez İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ile ziyaret edilerek yem, ortam ve et kalitesinin incelenmesine ve bunun sonucunda alım garantili arabuluculuk yapılması ve gerekli Pazar desteği için çalışmalar başlatılması, üreticilerin ortak sorunu ve beklentisinin pazarlama desteği olduğu görülerek Körfez Ticaret Odası olarak üreticilere Pazar desteği verilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması konuları konuşularak bu konularda çalışmalar başlatılmasına karar verildi.

KOMİTE ÜYELERİNDEN ÜRETİCİLERE DESTEK

5. Komite üyeleri Günkay Marketler sahibi Ahmet Kaya, Taşmar Marketler sahibi Vehbi Taştekin, İmren Süt Ürünleri Firma Sahibi Celil Mızrak ve Yonca Kebap ve Kasapları sahibi Hasan Demirtaş toplantıda yaptıkları ortak açıklamalarda ‘’ Körfez Ticaret Odası olarak başta biz komiteleri kendi işletmelerimizde önce Körfezli üreticilerimizin ürettikleri ürünleri satmaya başlayarak bu üreticilerimize pazar desteği vermeye hazırız. Amacımız Körfezli üreticiye pozitif ayrımcılık yaparak ilçe ekonomimize katkı sağlamak olacaktır.