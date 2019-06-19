Vatandaşı sahillere ulaştıran seferler başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., gelen yoğun talepler üzerine 800Kerpe(800K) ve 800Cebeci(800C) seferlerine 15 Haziran’dan itibaren başladı. Geleneği bozmayarak mavi bayraklı sahillere ulaşım sağlayan 800K ve 800C hat numaralı otobüslerini bu yaz da vatandaşların hizmetine sunan UlaşımPark, Kandıra’nın Mavi Bayraklı sahilleri olan Kerpe, Kefken, Kumcağız ve Cebeci’ye aktarmasız ulaşım sağlıyor.



TOPLAM 34 SEFER GERÇEKLEŞİYOR

2 yıldır her yaz ayında denize girmek isteyen vatandaşların aktarmasız bir şekilde sahillere ulaşımını sağlayan UlaşımPark, tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği otobüs haline gelen 800K ve 800C hatlarla bu yıl da vatandaşları mavi bayraklı sahillere ulaştırmaya devam ediyor. Seferlerine başlayan 800K ve 800C toplamda gidiş dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştiriyor. 800K hattı, Körfez - Derince - İzmit - Kerpe güzergâhında çalışırken 800C hattı Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergâhında vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

800K HATTININ GÜZERGÂHLARI

15 Haziran 2019 tarihinden itibaren seferlerine başlayan 800K, Körfez - Derince - İzmit - Kerpe güzergâhlarında çalışıyor. Cumartesi günü 07:30’da Körfez Belediyesi’nden hareket eden ilk otobüs sabah ve akşam saatlerinde 30 dakikada bir sefer düzenliyor. Körfez’den son kalkan otobüs saati 21:30 olarak gerçekleşiyor. Kerpe’den ise saat 09:00’da başlayan ilk sefer, pik saatlerde 30 dakika bir olmak üzere akşam 23:30’a kadar devam ediyor ve gidiş-dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştiriyor.

800C HATTININ GÜZERGÂHLARI

Seferlerine başlayan bir diğer otobüs hattı olan 800C, Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışıyor. İlk seferini 07:15’de gerçekleştiren 800C, son seferini ise saat 21:00’da gerçekleştiriyor. Cebeci’den ise ilk seferini saat 09:30’da gerçekleştiren 800C hattı, son seferini 23:30’da tamamlıyor ve toplamda 34 sefer ile vatandaşlara hizmet ediyor.

HAFTA İÇİ SEFERLERİ 800CK İLE

Hafta içinde mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren otobüs ise 800CK hattı oldu. Hafta içi tatilcilerin ulaşımını kolaylaştıran hat, seferlerini Körfez’den 07:00 – 21:00 arası, Cebeci’den ise 10:00 – 23:00 arası gerçekleştiriyor. Vatandaşlara hafta içi hizmet veren 800CK hattı, Körfez-Derince-İzmit-Kerpe-Kumcağız-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışıyor, karşılıklı toplamda 28 sefer düzenliyor.

KADINLAR PLAJINA AKTARMASIZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete alınan ve vatandaşlar tarafından Kerpe’nin ‘saklı cenneti’ olarak adlandırılan Mavi Bayraklı Miço koyuna(kadınlar plajı) 800K ile aktarmasız ulaşım hizmeti sağlanmaktadır. Kadınlara özel olan plaja aktarmasız ulaşım sağlayan otobüslerle kadınlar, Miço koyuna rahatça ulaşım sağlayabiliyor.