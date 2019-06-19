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8 bin liralık büfeye 50 bin liralık teklif

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kiralama ihalesinde Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’ndaki büfe, aylık muhammen bedeli 8 bin liradan ihaleye çıktı. 4 katılımcının olduğu ihale açık arttırma usulüyle yapıldı. 5 tur sonunda gerçekleşen kapalı zarf usulü sonucunda Sadrettin Yolcu isimli talipli 50 bin lira teklif verdi.
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İzmit Belediyesi, encümen toplantısında ilk kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. İzmit’in 10 ayrı mahallesinde üç yıllığına kiralanan açık otopark, açık spor tesisi kafeteryası, ATM yeri, büfe, çay bahçesi, simit satış yeri ve işyeri ihaleleri yapıldı. İzmit Belediyesi Encümen salonunda saat 11.00-11.30 arası gerçekleştirilen ihalede 10 taşınmazdan 3’üne katılımcı çıkmazken, 1 yer için sunulan teklif geri çekildi. İhaleye çıkan 10 yerden 6’sı ise kiralandı.İhaleler üç yıllığına yapılırken ve kira bedelleri peşin alınacak. Toplantı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ATM YERİ 3 YILLIĞINA KİRALANDI

Yenişehir’de bulunan açık otopark alanı aylık bin 500 TL’ye 3 yıllık kira bedeli peşin ödenme şartıyla ihaleye çıktı. Saffet Oktay teklif vermeyerek ihaleden çekildi. Kuruçeşme’de bulunan ATM yeri 2 bin 282 TL’ye 3 yıllık kira bedeli peşin ödenme şartıyla Türkiye Vakıflar Bankası Derince Kocaeli Şubesi Adına Ümit Saraçoğlu tarafından kiralandı. Tepeköy Mahallesi’ndeki büfe 3 yıllık kira bedeli peşin ödenme şartıyla 500 TL’ye Mehmet Can Güner’e kiralandı. Serdar Mahallesindeki büfe 810 TL’ye bireryıllık peşin ödeme şartıyla 3 yıllığına Yasin Arslan tarafından kiralandı. Körfez Mahallesi’ndeki simit satış yeri de 700 TL’ye Çetin Altun tarafından 3 yıllığına kiralandı.

BÜFEYE 50 BİN TL TEKLİF

Cumhuriyet Parkı’nda yer alan ve aylık8 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkanbüfe için,  Nazan Akçay’ın vekili Osman Boynukara, Mustafa Horoz, Alper Zaimoğlu ve Sadrettin Yolcu teklif verdi. İlk 5 tur açık arttırma usulüyle yapılırken katılımcılar son tekliflerini yazılı olarak yaptılar. Katılımcılardan Osman Boynukara 8 bin 66 TL, Mustafa Horoz 9 bin TL, Alper Zaimoğlu 8 bin 70 TL, Sadrettin Yolcu 50 bin TL teklifte bulundu. İhaleyi 50 bin TL teklif sunan Sadrettin Yolcu kazandı.

CEM KARACAN İHALEYİ KAZANDI

3 bin TL  aylık kira bedeli olan Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki büfe çay bahçesi için, Nazan Akçay’ın vekili Osman Boynukara, AYTES elektrik Makine İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret L.T.D Şirketi adına Engin Başpınar Vekili Serkan Leventoğlu ve Cem Karacan teklif sundu. Osman Boynukara 2. Turda, Serkan Leventoğlu da 3. Turda çekilince 3 bin 350 TL teklif veren Cem Karacan ihaleyi kazandı.

TEKLİF VEREN ÇIKMADI

Aylık 743 TL’den ihaleye çıkan Şirintepe’de bulunan açık spor tesisi ve kafeterya, aylık  bin 206 TL’den ihaleye çıkan  Yenidoğan’daki işyeri ve aylık 1000 TL’den ihaleye çıkan Akarca Mahallesi’ndeki büfe kafeteryaya teklif veren çıkmadı.

8 KAÇAK YAPIYA YIKIM KARARI

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün encümendeki maddelerinde görüşülen konularda 8 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan yapılar şöyle: Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi no 31 adresinde Necati Özgenç tarafından yapılan ruhsatsız hafriyat ve taş duvar yıkım kararı alındı. Yenimahalle Gazi Adalı Sokak no 64’te Hüseyin Hoşgör tarafından yapılan kaçak inşaat ruhsata bağlanamadığı için yıkım kararı alındı. Karadenizliler Mahallesi Güzeltepe caddesi 184 Ada 9 nolu parseldeki kaçak inşaat için yıkım kararı alındı. Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda Kenan Karaboğa tarafından ruhsat ve proje eklerine yapılan aykırı yapılan imalat için yıkım kararı alındı.

İMARA AYKIRI YAPIYA AF YOK

Kısalar Mahallesi Kısalar Merkez Mevki Aydın Bekçi tarafından yapılan 589 nolu parseldeki kaçak inşaat parselin yola cephesi olmadığından ve hakkından fazla yer kullandığından yapının yıkımına karar verildi. Kocatepe Mahallesi Kulaksız Sokak Rafet Bala tarafından ruhsat proje ve eklerine yapılan aykırı imalata yıkım kararı alındı. Karadenizliler Mahallesi Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi Necati Özgenç tarafından yapılan kaçak inşaat (orman alanına kaldığı için) yıkım kararı alındı. Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi no 35 adresinde Zekeriya Tamer tarafından yapılan kaçak inşaat (hem bahçe mesafelerinde hem de yola tecavüz ettiği için) yıkım kararı alındı.

SNOPPY PİZZAYA CEZA

Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Çayırköy Mahallesi 4375 nolu parseldeki yola terk maddesi onaylandı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün encümen gündemindeki maddesinde Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Mehmet Şanlı tarafından işletilen Snoopy Pizza unvanlı iş yerine 320 TL para cezası verildi. İş yerinde personelin imalat alanında sigara içip izmaritleri yere attığı, iş yerinde tarihi geçmiş ketçap ve mayonez bulunduğu tespit edildi.Selin BECER

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Yorumlar

(1)
01

Esnaf - vay be "tarihi geçmiş ketçap ve mayonez" baya ceza vermişiniz aferin

Yanıtla . 1Beğen 19 Haziran 12:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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