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Nurdoğan Kuzu İznik’te ikinci oldu!

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağı, İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi.
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Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarış sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı.

TEŞEKKÜR EDERİZ

EU kategorisinde mücadele eden Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nden  sporcusu Nurdoğan Kuzu ikinci olmayı başardı. Kuzu açıklamasında “2 yıl aradan sonra yine kürsüdeyiz. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik yarısını ikinci olarak tamamladım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle oldu

GP Puan: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. İzzet Kazdal

EP: 1. Deniz Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz

EH: 1. Soner Metin, 2. Kemal Deveci, 3. Adem Ateş

EG: 1. Mehmet Sadıç, 2. Şükrü Kabdan, 3. Kadirhan Kocabaş

EU: 1. Gökhan Kart, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Yunus Muşmul

EV: 1. Necmi Kozlu, 2. Fahrettin Altınkök, 3. Sinan Ordu

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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