Nurdoğan Kuzu İznik’te ikinci oldu!

Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarış sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı.
TEŞEKKÜR EDERİZ
EU kategorisinde mücadele eden Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nden sporcusu Nurdoğan Kuzu ikinci olmayı başardı. Kuzu açıklamasında “2 yıl aradan sonra yine kürsüdeyiz. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik yarısını ikinci olarak tamamladım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle oldu
GP Puan: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. İzzet Kazdal
EP: 1. Deniz Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz
EH: 1. Soner Metin, 2. Kemal Deveci, 3. Adem Ateş
EG: 1. Mehmet Sadıç, 2. Şükrü Kabdan, 3. Kadirhan Kocabaş
EU: 1. Gökhan Kart, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Yunus Muşmul
EV: 1. Necmi Kozlu, 2. Fahrettin Altınkök, 3. Sinan Ordu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz