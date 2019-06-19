Madalya bahane dostluk şahane!

İzmit Ortaokulu’nda geleneksel olarak düzenlenen Sınıflar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçerken, aileler de etkinlikte yer aldı.
ÇAĞLAR VE ŞAHİN’DEN KUTLAMA
Mücadeleler sonunda dereceye giren sporculara madalyaları beden eğitimi öğretmenleri Belma Ulusoy Çağlar ve Şükrü Şahin verirken organizasyonda bir birinden güzel görüntüler de yaşandı. Sporcu velileri de çocuklarına madalyalarını verirken, aynı okulun öğrencileri olan sporcular madalyaları bir birine takdim ederek centilmence bir davranışa imza attı. Beden eğitimi öğretmenleri Belma Ulusoy Çağlar ile Şükrü Şahin madalyadan ziyade önemli olan birliktelik ve dayanışma olduğunun altını çizerek tüm sporcularını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz