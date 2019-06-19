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Gölcükspor'da olağanüstü kongre kararı

İlçemizi yıllardır TFF 3. Lig'de temsil eden Gölcükspor'da, bu sabah saatlerinden oldukça hareketli saatler yaşandı. 2 yıl önce yapılan kongrede kulübün başkanlığına seçilen Ahmet Şahin, bugün olağanüstü kongre kararı aldığını ve başkanlığa aday olmadığını açıkladı.
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“ADAY OLMAYACAĞIM”

Geçtiğimiz sezonu son maçta kazanarak kümede kalmayı başaran TFF 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor'da bu sabah oldukça hareketli saatler yaşandı. Özellikle geride bıraktığımız sezonda, alınan başarısız sonuçlar ile ismi oldukça tartışılan kulüp başkanı Ahmet Şahin, olağanüstü kongre kararı aldı. Kendisiyle telefonda görüştüğümüz Başkan Şahin, artık çok yıprandığını ve Gölcükspor'da bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu için böyle bir karar aldığını altını çizerek, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını söyledi. Başkan Şahin'in bu kararı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüştükten aldığı öğrenildi. Öte yandan, Gölcükspor'daki olağanüstü kongrenin Temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

"ADAY ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

Bu arada, son günlerde Gölcükspor'da kongre kararı yapılacağının dillendirilmesinin ardından, adı sosyal medya yeni Başkan Adayı dolaşan, Gölcükspor yönetim kurulu üyesi MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Mehmet Yaşar, olağanüstü genel kurulda, aday çıkmaması durumunda, bu görevi seve seve kabul edeceğini ifade ederek, "Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım Sezer ne derse o olur" diyerek, başkanlık için yeşil ışık yaptı. Bu hafta içinde, hem mevcut Başkan Ahmet Şahin'in, hem de Başkan Adayı Yaşar'ın kamuoyun açıklama yapmaları bekleniyor.

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