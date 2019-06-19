İzmit Belediyesinde gerçekleşen encümen toplantısında Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Çayırköy Mahallesi 4375 nolu parseldeki yola terk maddesi onaylandı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün encümen gündemindeki maddesinde Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Mehmet Şanlı tarafından işletilen Snoopy Pizza unvanlı iş yerine 320 TL para cezası verildi. İş yerinde personelin imalat alanında sigara içip izmaritleri yere attığı, iş yerinde tarihi geçmiş ketçap ve mayonez bulunduğu tespit edildi. Selin BECER
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Snoppy Pizza'ya para cezası! Sebebi tarihi geçmiş ürün ve izmarit...
İzmit Belediyesinde gerçekleşen encümen toplantısında Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Mehmet Şanlı tarafından işletilen Snoopy Pizza unvanlı iş yerine 320 TL para cezası verildi.
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Yorumlar
(3 )
Sende Haklısın - çok kızmışsınız snoopy pizza ya belli
Hakan Kasımlı - Bence en az 2020 yani asgarî ücret kadar kesilmesi gerekirdi.
Vatandaşşş - 320 tl ceza nedir. Alay mı ediyorsunuz? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
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