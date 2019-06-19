İzmit Belediyesinde gerçekleşen encümen toplantısında Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Çayırköy Mahallesi 4375 nolu parseldeki yola terk maddesi onaylandı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün encümen gündemindeki maddesinde Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Mehmet Şanlı tarafından işletilen Snoopy Pizza unvanlı iş yerine 320 TL para cezası verildi. İş yerinde personelin imalat alanında sigara içip izmaritleri yere attığı, iş yerinde tarihi geçmiş ketçap ve mayonez bulunduğu tespit edildi. Selin BECER