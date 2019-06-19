Dünden beri Kocaeli’de hakim olan sağanak yağış bugün de yüzünü gösterdi. Değirmendere bölgesinde başlayan fırtınanın peşini sağanak yağış takip etti. Körfez bölgesinde de yağış olduğu görülürken İzmit’te de gök gürültüleri duyulmaya başladı. Sokağa çıkacak vatandaşların tedbirli olmasında yarar var. Ekin EKEN
Bugün 13:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:10 TSİ
Değirmendere fırtınalı yağışa teslim
Dün etkisini gösteren sağanak yağış bugün de Değirmendere’de fırtınalı bir halde yüzünü gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz