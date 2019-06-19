Dünden beri Kocaeli’de hakim olan sağanak yağış bugün de yüzünü gösterdi. Değirmendere bölgesinde başlayan fırtınanın peşini sağanak yağış takip etti. Körfez bölgesinde de yağış olduğu görülürken İzmit’te de gök gürültüleri duyulmaya başladı. Sokağa çıkacak vatandaşların tedbirli olmasında yarar var. Ekin EKEN