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Bu damlalar denizlere dönüşecek!

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından toplumun değişik kesimlerindeki gençlere yönelik uygulamaya konulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nce 2014 yılından bu yana yürütülen ‘’Damla Projesi’’ kapsamında görev alan ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan proje ekibi, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından toplumun değişik kesimlerindeki gençlere yönelik uygulamaya konulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nce 2014 yılından bu yana yürütülen ‘’Damla Projesi’’ kapsamında görev alan ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan proje ekibi, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kulüp başkanı Tolga Havuç gerçekleşen ziyaretten ötürü çok memnun kaldıklarını belirtti ve “Damla projesinin kısa sürede derecelere, nehirlere, denizlere ulaşacağından eminim. Kulübümüz herkese ve her kesime açıktır. İlimiz ve ülkemize önce ahlaklı ve sağlıklı, ardından yetenekli sporcular kazandırmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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