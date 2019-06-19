Aydın Karamak: Ben de çok hakkın var

Çubuklu Balaspor Kulübü Koordinatörü Aydın Karamak, kulüple her daim ilgilenen Erdal Karamak’a teşekkür etti ve şunları söyledi: 2018 ağustos ayında başladığımız Çubuklu Bala Spor alt yapı oluşumunda beni ve çocuklarımızı bir gün bile yalnız bırakmayan, bazen çocuklara abi, bazen gelen misafirlere çaycı, tribünlerde taraftar olan, çocuklar sevinirken sevinen, ağlarken gizli gizli yas tutan kardeşim, dostum, amcaoğlum Erdal Karamak. Bende çok hakkın var. 20 gün içinde çıkacağım yurt dışı yolculuğumda epey ayrı kalacağız. Hakkını helal etmeni istiyorum. Çok büyük güç oldun bana. Allah senden razı olsun. Yüzün hep gülsün!