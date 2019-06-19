TOHM sporcularına moral verdiler

Kocaeli Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, kısa adı TOHM olan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularını konakladıkları otelde ziyaret etti. Sporculara moral veren ikili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Çintimar ve Yaşar, sakatlık geçirerek ameliyat olan sporcuya da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.