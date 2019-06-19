Kocaeli Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, kısa adı TOHM olan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularını konakladıkları otelde ziyaret etti. Sporculara moral veren ikili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Çintimar ve Yaşar, sakatlık geçirerek ameliyat olan sporcuya da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bugün 13:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
TOHM sporcularına moral verdiler
Kocaeli Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, kısa adı TOHM olan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularını konakladıkları otelde ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz