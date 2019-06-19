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Hürriyet, vatandaş sosyal medyadaki şikayetine yorum yaptı

Onur Ozan Keşmer isimli bir sosyal medya kullanıcısının İzmit’te rast geldiği bir şikayetini görüntülemesi ve paylaşması üzerine bu gönderinin altına sürpriz bir isim yorum yaptı.
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Onur Ozan Keşmer isimli bir vatandaşımız kentin çeşitli noktalarında bulunan giysi ve ayakkabı kumbaralarının yağmalanmış görüntüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. “Muhtarım;  Şahintepe çıkışın daki otoban köprüsünün altında bulunan İhtiyaç sahipleri için konulmuş olan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarasının alt depo kapağı kırılmış ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Kumbaranın yenilenmesi için yardımlarınızı rica ederiz” ifadelerini yazan Keşmer, sesini muhtara duyurmak istedi. Ancak gönderisine sürpriz bir yorum geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Keşmer’in paylaşımının altına “İlgili birimimize iletiyorum. Haber verdiğiniz çok teşekkür ederim sevgiler saygılar” ifadelerini yazarak cevap verdi. Keşmer de dahil bu yorumu okuyan çok sayıda kullanıcı, yine bu gönderinin altına yorum yazarak, böyle bir duruma alışık olmadıklarını belirtti. İşte paylaşım ve yorumlar…

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