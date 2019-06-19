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Sosyal medyayı sallayan sel paylaşımları!

Kocaeli'de yaşanan sel ve su baskınlarına mizahi yaklaşan vatandaşlarımız sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan bazıları...
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Dün ülkemizdeki birçok ilde etkili olan sağanak yağış İzmit ilçemizde de hayatı felç etmişti. Özellikle Serdar ve Sanayi Mahalleleleri aşırı sağanak yağıştan dolayı hayat felç olmuştu.

BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Körfez, Derince, Gölcük ve İzmit'te bugün öğle saatlerinde başlayan aşırı sağanak yağış günlük hayatta aksamalara neden oldu. Kimi yolları su basarken Yürüyüş Yolunda ise rüzgarın da etkisiyle bir ağaç devrildi.

SU BASKINLARINA MİZAHİ YAKLAŞIM

Kocaeli'de yaşanan sel ve su baskınlarına mizahi yaklaşan vatandaşlarımız sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan iki tanesi...

Yer: Derince Yenikent

Körfez ilçemiz

Bugün 14:39 TSİ - Gündem

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