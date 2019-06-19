Sosyal medyayı sallayan sel paylaşımları!

Dün ülkemizdeki birçok ilde etkili olan sağanak yağış İzmit ilçemizde de hayatı felç etmişti. Özellikle Serdar ve Sanayi Mahalleleleri aşırı sağanak yağıştan dolayı hayat felç olmuştu.
BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Körfez, Derince, Gölcük ve İzmit'te bugün öğle saatlerinde başlayan aşırı sağanak yağış günlük hayatta aksamalara neden oldu. Kimi yolları su basarken Yürüyüş Yolunda ise rüzgarın da etkisiyle bir ağaç devrildi.
SU BASKINLARINA MİZAHİ YAKLAŞIM
Kocaeli'de yaşanan sel ve su baskınlarına mizahi yaklaşan vatandaşlarımız sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan iki tanesi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz