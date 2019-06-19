Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor

İstanbul’da ikamet eden Fatma Özdağ ile Yakup Aydın çifti, ilk doğan kızları Kader Aydemir 9 aylık iken halaları aracılığıyla Gebze Beylikbağı’nda oturan Kezban ve Durmuş Aydemir çiftine evlatlık olarak verdi. Çocuklarını 8 yaşına kadar gören aile, ondan sonra ise bir daha haber alamadı. Ablasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hasret isimli genç kız, yardım istedi.

KAYIP KIZ BUGÜN 24 YAŞINDA

En son 5 yıl önce kızlarını görmek için Beylikbağı’na giden aile, kızlarının yaşadığı evde kimseye ulaşamadı. 5 yıldan bu yana ablasını bulmak için çaba sarf eden Hasret, son olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Programın yapımcısı Müge Anlı, 1995 doğumlu olan Kader Aydemir’i bulmak için izleyicilerden yardım istedi.