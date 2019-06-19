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Büyükşehir 30 ayrı noktada teyakkuzda

Büyükşehir ekipleri ilimizde etkisini gösteren sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor.
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19 Haziran Çarşamba günü öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış Kocaeli’nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur, Körfez, Derince ve İzmit’e yarım saatte yoğun yağış bırakırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ile İSU ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan etti. 220 ihbarı anından değerlendiren Büyükşehir ekipleri, Derince, Körfez ve İzmit ilçesinin 30 bölgesine müdahalede bulundu. Ani yağış nedeni ile su biriken yollara anında müdahale eden ekipler, ayrıca ev ve işyerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbiri aldı.

OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kocaeli, 19 Haziran Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Aniden bastıran ve oldukça şiddetli gerçekleşen yağış, su birikintileri ve kot farkı olan bazı bölgelerde sıkıntılara neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

TÜM EKİPLER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te yaşanan yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipleriyle sahadaydı. Yoğun yağmur yağışında Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde hiçbir yolun, ev ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale etti. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere hızlı bir şekilde müdahale etti. 

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış boyunca teyakkuzdaydı. Kocaeli İtfaiyesi’nden 4 ekip, 4 araç ve 12 personelle Körfez bölgesinde görev alırken 4 ekip 12 personel de Derince bölgesinde, 3 ekiple de İzmit’te sahadaydı. Zabıta Daire Başkanlığı da 15 araç yaklaşık 35 personelle sahada yer aldı. İSU Genel Müdürlüğü de yağışın etkili olduğu yerlere 9 ekibiyle sahadaydı. Ulaşım Daire Başkanlığı ise her türlü tedbiri aldığını belirterek sahadaki ekiplerin acil istekleri doğrultusunda greyder ve iş makinaları ile hazır bulundu.

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