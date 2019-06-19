İzmit’te dün etkisini gösteren aşırı sağanak yağış sonrasın İzmitli bir vatandaş Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Atakan Taksi durağına gitti. Atakan Taksi yetkilileri, sağanak yağışı sebep göstererek hizmet veremediklerini söyledi. Durum karşısında oldukça şaşıran İzmitli bir vatandaşımız İzmit Belediyesi’ne şikayet mektubu yazdı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran 2019 günü öğlen saat 12 civarında Leyla Atakan caddesinde iken başlayan şiddetli yağış nedeniyle yakınlardaki Atakan Taksiye gittim. Yağmur yağdığı için hizmet vermediklerini söylediler. Özel taksilerin hizmet etmesi için kentin yollarının kuru olması yasal bir zorunluluk mudur? Yağmurlu havalardaki taksilerin sefere çıkmaması için zorunlu asgari yağmur suyu yüksekliği ölçeği var mıdır? Varsa ne kadardır? Eğer bunlara dair bütün cevaplarınız olumsuz ise kentsel hizmet keyfi bir şirkete verilmiş olmaz mı? Yeni dönemde büyük sorunlarla uğraşacağınızın farkında olmama rağmen temizlenmemiş küçük sorunların da halının altını doldurup "ayak tökezleten tümsekler" oluşturacağını hatırlatmak bilinçli bir yurttaş olarak benim de görevimdir. Şahsınızda bütün personelinize başarılar diler gereğini saygılarımla arz ederim."