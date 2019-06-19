Apartmanın çatısı UÇTU!

Bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına Gölcük Değirmendere sahilinde adeta felakete dönüştü. Aralıksız yağış ve beraberindeki fırtına sahil şeridindeki konutları etkisi altına aldı. Birçok apartman dairesini su bastı, etkili yağış evlerin içine kadar girerken bir apartmanın da çatısı uçtu. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan ses ve gürültü bölgede büyük panik yarattı.