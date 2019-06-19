Apartmanın çatısı UÇTU!

Bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına Gölcük Değirmendere sahilinde adeta felakete dönüştü. Aralıksız yağış ve beraberindeki fırtına sahil şeridindeki konutları etkisi altına aldı. Birçok apartman dairesini su bastı, etkili yağış evlerin içine kadar girerken bir apartmanın da çatısı uçtu. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, çıkan ses ve gürültü bölgede büyük panik yarattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz