Ulaşlı gençliği bu şöleni bir kez daha istiyor!

Eğlenceli geçen şölende en çok ilgiyi matrak oyunu, okçuluk ve ebru sanatı gördü. Mini futbol, mini voleybol, badminton ve yer satrancı da ilgi gören etkinlikler arasındaydı. Ulaşlılı gençlerin beğenisini kazanan etkinliğin tekrar edilmesi konusunda istekte bulunuldu. Konu ile ilgili spor il müdürlüğünün yakın zamanda bir planlama daha yapacağı düşünülüyor.
GAYE SAĞLIKLI NESİL
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar açıklamasında “Gayemiz, gençlerimizi mutlu etmek ve onları kötülüklerden uzak tutup sağlıklı ve ahlaklı nesiller olmalarına katkı sağlamaktır. Etkinliğimize katılan değerli gençlerimize ve velilerine teşekkür ediyoruz. Gölcük Belediyemize ve zabıta amirliğine, Gölcük Emniyet Müdürlüğümüze ve teşkilatınız çalışmalarında teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz