Körfez GB’de genel kurul yapıldı

DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLACAK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan kongrede konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sporun önemine değindi. Başkan Söğüt, “Gençlerimize ve spor camiamıza ne katabiliriz, daha yukarılara nasıp taşıyabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, onların zamanlarını daha verimli ve etkin kullanmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİ

Şener Söğüt – Başkan

Metin Özkan

Faruk Denli

İbrahim Çırpan

Osman Yurt

Selami Tanış

Zekeriya Çetin

Yusuf Eryarsoy

Öznur Gökkaya

Ali Karadeniz

Yahya Öztürk

Erol Bektaş

Metin Dan

Abdullah Parlak

Çetin Zerenoğlu

Hakan Çelikkeser

Recep Şen

Recep Durul

Nazmi Akın

Veysel Köksal