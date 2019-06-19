Körfez GB’de genel kurul yapıldı

DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLACAK
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan kongrede konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sporun önemine değindi. Başkan Söğüt, “Gençlerimize ve spor camiamıza ne katabiliriz, daha yukarılara nasıp taşıyabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, onların zamanlarını daha verimli ve etkin kullanmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.
KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİ
Şener Söğüt – Başkan
Metin Özkan
Faruk Denli
İbrahim Çırpan
Osman Yurt
Selami Tanış
Zekeriya Çetin
Yusuf Eryarsoy
Öznur Gökkaya
Ali Karadeniz
Yahya Öztürk
Erol Bektaş
Metin Dan
Abdullah Parlak
Çetin Zerenoğlu
Hakan Çelikkeser
Recep Şen
Recep Durul
Nazmi Akın
Veysel Köksal
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz