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Gölcük’te çocuklar sporla buluşuyor!

Gölcük Belediyesi Spor Kulübü, okulların tatile girmesiyle birlikte öğrenciler için 10 branşta spor kursları düzenliyor.
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Gölcük Belediyesi Spor Kulübü, okulların tatile girmesiyle birlikte öğrenciler için 10 branşta spor kursları düzenliyor. 6-16 yaş grubu öğrencilerin katılabileceği spor kursları için kayıtlar devam ediyor.

MÜRACAATLAR SPOR BİRİMİNE

Bünyesinde birçok şampiyon sporcu bulunan Gölcük Belediyesi Spor Kulübü, uzman eğitici ve deneyimli antrenörler kadrosuyla yaz döneminde, 6-16 yaş grubuna 10 branşta hizmet veriyor. Spor okulları kapsamında, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Halk oyunları, Tekvando, Karate, Judo, Satranç, İzcilik, Güreş branşları bulunurken, katılmak isteyenler Gölcük Belediyesi Spor Kulübü’nün Kavaklı’da bulunan tesislerinin içinde yer alan spor birimine müracaat edebilirler.

İLETİŞİM

Güreş Şubesi Rüstem Çavdar            : 0 532 652 87 00

Basketbol Şubesi – Okan Güler         : 0 535 351 18 86

Voleybol Şubesi – Adem Özler           : 0 541 913 32 23

Yüzme Şubesi – A.Kadir Oğan          : 0 545 412 41 30

Halk Oyunları – Adem Özler              : 0 549 381 41 00

Judo Şubesi – Mustafa Keskin          : 0 532 225 53 41

Karate Şubesi – Olcay Küçükateş    : 0 532 790 36 97

Satranç Şubesi – M.Celal Küçük      : 0 532 624 01 98

İzcilik Şubesi – Feyzullah Yıldız        : 0 532 650 34 96

Taekwondo Şubesi – Zabit Pustu      : 0 532 693 06 85 

Bugün 15:41 TSİ - Spor

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